Le coup d’envoi hier des Portes ouvertes des tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine. C’est la 4e édition de cet évènement organisé jusqu’à demain par la Région et la Coopérative Tiers-Lieux. À cette occasion, l’Atelier Cyclab de Surgères ouvre ses portes. Une belle opportunité de découvrir cet espace, porté par le syndicat mixte Cyclad, en charge du traitement des déchets du nord de la Charente-Maritime, qui a pour mission de développer l’économie circulaire sur le territoire. Dans cette perspective, il accompagne aujourd’hui une quarantaine de structures. Clarisse Baudot, en charge du Tiers-Lieu de l’Atelier Cyclab, nous parle de ce rendez-vous :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/10/cyclab-1.mp3 La journée d’hier était réservée aux professionnels et demandeurs d’emploi. La 2e aujourd’hui est consacrée aux institutionnels et à la sensibilisation de plus d’une quarantaine d’élus à l’économie circulaire et au zéro déchet, et enfin la journée de demain est ouverte au grand public, avec un programme de trois ateliers au choix. Alice Michaud, responsable innovation, nous en détaille le contenu :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/10/cyclab-2.mp3 Les trois ateliers sont gratuits. C’est ouvert à tous. Pour s’inscrire, il faut contacter Cyclab au 05 46 07 47 74.