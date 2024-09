Une expertise psychologique de l’Argentine de 39 ans, qui accuse de viol les deux rugbymen de La Rochelle et Pau, fait notamment mention d’un récit invraisemblable et incohérent. Son histoire, je cite, « ne répond pas aux critères de crédibilité ou de validité ». En outre, la plaignante, hospitalisée à plusieurs reprises et qui aurait fait deux tentatives de suicide, ne présente pas de symptômes de stress post-traumatiques. La demande de non-lieu déposée par la défense devrait être examinée dès la semaine prochaine par la justice argentine.