Six associations de Charente-Maritime se mobilisent pour la création d’un RER La Rochelle-Aunis. Elles viennent de mettre en ligne un manifeste pour porter leur projet auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine, en vue de sa labellisation par l’État dans les mois à venir. L’objectif étant d’améliorer les dessertes ferroviaires locales et de proposer une alternative sérieuse à la voiture particulière. Alors que deux projets de RER métropolitains sont en cours à Bordeaux et dans le pays basque, le secteur de La Rochelle-Aunis apparaît comme le grand absent de la politique régionale en matière de développement des services express régionaux. On écoute Pierre Rivaud, président de l’association écocitoyenne Capres Aunis, signataire de ce manifeste :

Pierre Rivaud qui en appelle aux élus locaux pour faire avancer le dossier. D’autant que les arguments ne manquent pas :

Pierre Rivaud qui aspire à la mise en place d’ici la fin de l’année 2025 des premières mesures propices au projet de création d’un RER La Rochelle-Aunis, avec en priorité la réouverture de la gare de Marans, de la halte de Dompierre-sur-Mer et la création d’une ligne périurbaine entre La Rochelle et Marans.

https://capresaunis.fr/2024/09/19/manifeste-pour-un-rer-la-rochelle-aunis/