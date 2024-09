Le déplacement ce matin de Rachida Dati à La Rochelle fait des envieux. Alors que la ministre de la Culture est au chevet de la tour Saint-Nicolas qui menace de s’effondrer, les élus de Tonnay-Charente rappellent que leur pont suspendu est lui aussi en péril. Dans un communiqué, le maire Éric Authiat et son adjoint en charge du patrimoine Rémi Justinien demandent à Rachida Dati un examen attentif de l’ouvrage construit en 1842 et classé Monument historique, avant une conférence des financeurs prévue le 18 octobre. Ils demandent un effort de l’État pour sauver le pont de l’effondrement. Les travaux sont estimés à plus de 15 millions d’euros.