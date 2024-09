Evènement hier à Angoulins, près de La Rochelle, avec l’ouverture d’un atelier Ikéa. Après dix ans d’attente, le géant suédois s’installe enfin dans l’agglomération, avec un magasin de 400m², loin des 15 000m² envisagés à l’époque. Ce nouveau point de contact est entièrement dédié à l’accompagnement des clients dans la planification de leurs projets de conception de cuisines, salons, dressings et salles de bains. Il s’accompagne également d’un point de retrait pour les commandes.

Avec cette implantation en Charente-Maritime, Ikéa France étend sa présence et se rapproche de sa clientèle sous un format innovant, pour rendre son offre toujours plus accessible au plus grand nombre. Avec ce nouvel atelier de conception, les clients vont pouvoir bénéficier de l’expertise de ses collaborateurs en conception qui les accompagneront dans la réalisation de leurs projets. Quinze créneaux sont proposés chaque jour, avec ou sans rendez-vous, et des postes de conception en accès libre permettent également aux clients d’élaborer leurs projets en toute autonomie. Pour rendre l’offre encore plus accessible, une soixantaine de références sont aussi disponibles à l’achat. Ce nouveau point de contact est également un point de retrait qui permettra aux clients de venir retirer leurs commandes. Il s’ajoute à l’atelier de conception de Paris Daumesnil et à celui de Toulouse qui a ouvert ses portes le 18 septembre dernier.

Ikéa Angoulins emploie une dizaine de salariés.