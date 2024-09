À Bazauges, le Comité des fêtes organise un thé dansant dimanche 29 septembre, à partir de 14h, à la salle des fêtes. Il sera animé par Jean-Pierre et Marie Renaudon. L’entrée est à 10€ avec une boisson et une part de gâteau. Buvette et restauration sur place. Plus d’informations au 07 67 71 14 80.