Des dizaines de postes à pourvoir cet après-midi au Job dating de l’intérim à Surgères. Créé il y a 8 ans, cet évènement a pour but de mettre en relation des demandeurs d’emploi et des recruteurs locaux qui proposent des missions en intérim. L’occasion de favoriser les échanges et de faciliter les recrutements grâce à un évènement fédérateur, comme le souligne Karine Cartier, référente à la Maison de l’emploi France services Aunis Sud :

Marie-Pierre Payet est conseillère à la Mission locale de La Rochelle. Pour elle, ce rendez-vous est une réelle opportunité de décrocher plus facilement un emploi intérimaire :

Rendez-vous cet après-midi de 14h à 17h à la salle du Castel park à Surgères. L’entrée est libre. Pensez à apporter plusieurs CV.