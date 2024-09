Le bac L’Estuaire assurant la liaison Royan-Le Verdon est à l’arrêt. Il est entré dans une forme de radoub du Port Atlantique de La Rochelle pour une opération de maintenance majeure. Il reprendra la mer le 11 octobre prochain, après trois semaines de travaux et 3 jours d’essais.

Le bac transbordeur du Conseil Départemental de la Gironde, assurant la liaison entre Royan et Le Verdon, est entré dans une forme de radoub du Port Atlantique de La Rochelle mardi dernier pour un arrêt technique majeur. Il s’agit d’une opération importante de maintenance, dite de reclassification, réalisée tous les 5 ans et organisée en deux phases. Le chantier se déroule d’abord sur deux semaines en forme de radoub, avec des opérations de mécanique générale, de chaudronnerie et de carénage. Toujours en cale sèche, des travaux d’électricité et d’hydraulique vont suivre. Point d’orgue de cette phase du chantier, le démontage d’un des quatre propulseurs pesant 18 tonnes, dont la maintenance est programmée tous les quatre ans. La seconde phase du chantier s’opérera ensuite à quai, durant une semaine et demie, au Bassin à Flot, pour les finitions et les essais. L’Estuaire reprendra la mer, après trois semaines de travaux et 3 jours d’essais, le 11 octobre.