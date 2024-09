La livraison hier de près d’une tonne de croquettes au refuge Les Murmures de Châtelaillon-Plage. Une aide bienvenue pour l’association en ces temps de hausse des frais de fonctionnement, alors que la nourriture pour les animaux représente le 2e poste de dépenses après les frais vétérinaires. Et de surcroît dans un contexte de baisse des adoptions et d’augmentation du nombre d’abandons. Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme « Agir pour l’adoption » qui va permettre de livrer cet hiver plus de 170 tonnes de croquettes à 115 refuges dont celui de Châtelaillon-Plage. Manuella Rimpault-Chaubard est responsable régionale de l’opération Agir pour l’adoption. Elle nous en parle :

L’objectif de cette opération est également d’encourager l’adoption et faire en sorte qu’il y ait moins d’abandons. Manuella Rimpault-Chaubard :

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site agirpourladoption.fr