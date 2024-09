Les producteurs de Cognac de Charente et Charente-Maritime restent mobilisés. Une semaine après leur manifestation dans la ville de Cognac qui a rassemblé un millier de personnes, les viticulteurs et négociants ont été reçu hier à Matignon par les conseillers du Premier Ministre Michel Barnier en charge des dossiers européens et agricoles. Ils ont pu exprimer leur mécontentement face au silence de la France et de l’Europe sur les menaces de surtaxes du Cognac par la Chine, en réponse à la décision de l’Europe de taxer les véhicules électriques chinois. Rien n’a filtré de ce rendez-vous. Une autre rencontre est prévue ce mercredi au plus haut sommet de l’État, avec le secrétaire général de l’Élysée Alexis Kohler.