Nouveau succès pour l’opération de ramassage des déchets à Surgères, dans le cadre du World clean up day. Samedi matin, 68 volontaires se sont retrouvés en ville pour participer à cette action. Ils ont collecté 80 kilos de verre, 60 kilos de déchets non recyclables, 20 kg de déchets valorisables et de canettes en aluminium, 1 kilo de mégots… et, plus étonnant, 79 pneus, 11 jantes, 1 poteau d’arrêt de bus, 1 matelas et 1 congélateur.