Un accident a fait quatre blessés hier matin à Bernay-Saint-Martin, entre Surgères et Saint-Jean-d’Angély. Une voiture seule en cause a fait une sortie de route, rue de l’auberge, peu avant 6h du matin. Le véhicule a terminé sa course dans un champ. Les quatre occupants ont été blessés. Trois légèrement, qui ont été transportés à l’hôpital de Saint-Jean-d’Angély. Un autre a été conduit au centre hospitalier de Saintes. Une quinzaine de pompiers ont été mobilisés sur place.