Vivractif fête ses 30 ans ! Dès cet après-midi, l’association d’insertion, basée à Tonnay-Charente, près de Rochefort, propose une semaine d’animations pour célébrer cet anniversaire. L’occasion de faire le bilan de trois décennies d’accompagnement et d’action en faveur des personnes en difficulté, mais aussi de la protection de l’environnement et du réemploi. Aujourd’hui, 120 employés travaillent pour l’association et sont accompagnés par une vingtaine de salariés permanents, avec toujours le même engagement. Stéphane Philippe est co-directeur de Vivractif :

Vivractif soufflera ses 30 bougies à partir de cet après-midi. Une cérémonie d’ouverture est prévue à 14h30. Elle sera suivie d’un défilé baptisé « Fashion fripes », et réalisé par les salariés de Vivractif qui vont présenter des tenues de seconde main. Marie Bessonnier, chargée de communication, nous en parle :

Demain et jeudi, des ateliers seront consacrés à la sensibilisation au tri des déchets et des matières recyclables. Demain soir, une conférence-débat sera proposée à 18h30 sur le thème « Comment insérer dans une société qui exclut ? ». Enfin, samedi, une après-midi festive est prévue dès 14h, avec une opération « portes ouvertes » et des spectacles sur le thème du réemploi. Tout est gratuit.