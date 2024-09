Des postes à pourvoir et des offres de formation ou d’activité sont proposés cette semaine au forum Mets le cap sur ton avenir à Rochefort. Organisé traditionnellement en septembre, il a pour objectif de permettre aux jeunes et moins jeunes de trouver des solutions concrètes, grâce à une quarantaine d’organismes, pour éviter une année blanche. Pour la première fois cette année, il est organisé sur quatre jours afin de cibler un plus large public, et de favoriser les échanges dans un cadre plus confidentiel et qualitatif. On écoute Yann Godefroy, coordinateur de l’Espace régional d’information de proximité Rochefort Océan :

Ça commence aujourd’hui. Rendez-vous au Palais des congrès, salle Pierre-loti, de 17h à 19h. C’est en accès libre.