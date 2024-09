Les 170 salariés de la Chambre d’agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres sont appelés à se mettre en grève aujourd’hui. Le mouvement, qui s’inscrit dans le cadre d’une journée d’action nationale, est relayé au niveau local par les syndicats CFDT, Force ouvrière et Synapsa. Ces derniers qui continuent de réclamer une revalorisation salariale, malgré un nouvel échec des négociations entamées cet été. Jérôme Mousseau est délégué syndical CFDT. Il déplore un manque de reconnaissance et des départs réguliers faute de motivation. Il s’explique :

