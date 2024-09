La FNSEA 17 soutient les producteurs de Cognac de Charente et Charente-Maritime. Deux jours après la journée d’action qui a rassemblé plus d’un millier de manifestants à Cognac, le principal syndicat agricole de Charente-Maritime a tenu à apporter son soutien à l’UGVC et à l’ensemble des filières agricoles, dans un communiqué publié hier. Il refuse l’anti-dumping de la Chine contre les produits agricoles européens, et notamment le Cognac, en réponse aux taxes européennes sur les véhicules électriques chinois.