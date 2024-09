L’appel à la grève générale le 1er octobre. Les organisations syndicales et de jeunesse se mobilisent partout en France pour de meilleurs salaires, la défense des services publics et l’abrogation de la réforme des retraites. Cette action intervient le jour de l’ouverture des discussions sur le budget de l’État et de la Sécurité sociale à l’Assemblée nationale. L’appel est relayé en Charente-Maritime par la CGT, la FSU 17 et Solidaires. Quatre rassemblements sont prévus dans le département : à 10h30 devant le palais de justice de Saintes, place Colbert à Rochefort, et au jardin public de Jonzac. Puis à 17h30 sur le parvis de l’Hôtel-de-Ville de La Rochelle.