Fin de la grève pour les brigades vertes de Charente-Maritime. Le mouvement a pris fin hier, jour de la convocation du directeur et du coordinateur de l’Association d’Insertion 17 pour un entretien préalable à leur licenciement. Le bureau et son président ont préféré démissionner, après plus de vingt ans d’engagement, afin de préserver, disent-ils, l’avenir de la structure et ses principaux financeurs que sont l’État et le Département. Les salariés en grève depuis pratiquement une semaine ont donc mis fin à leur mouvement destiné à dénoncer la gouvernance et la gestion de l’association.

Par ailleurs, l’association AntiCor de Charente-Maritime, qui lutte contre la corruption et pour l’éthique en politique, a pris la décision de suivre attentivement ce dossier, suite à plusieurs alertes relayées dans les médias, concernant de possibles irrégularités, conflits d’intérêt, voire des détournements de fonds. Ce suivi pourrait conduire à une transmission du dossier au procureur de la République, indique un communiqué de presse d’AntiCor 17.