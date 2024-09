Une grande opération de collecte de denrées alimentaires est organisée aujourd’hui et demain à Surgères. C’est proposé par le Centre intercommunal d’action sociale Aunis Sud, en soutien à l’épicerie solidaire « Au panier partagé » qui offre aux personnes en difficulté un accès à une alimentation saine et équilibrée. Des bénévoles attendent vos dons à la sortie des caisses des supermarchés Intermarché, U Express et Leclerc.