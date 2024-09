Visite de chantier hier après-midi à la Maison de Pierre Loti à Rochefort. En travaux depuis plusieurs années, le chantier de restauration de la maison-musée, où vécut l’écrivain-voyageur et académicien français, touche à sa fin. D’ici quelques mois, au printemps prochain, le public pourra de nouveau admirer toute l’extravagance de ce lieu atypique et joyau du patrimoine local, qui est en cours de restauration.

C’est en 2012 que la maison-musée de Pierre Loti à Rochefort a dû fermer ses portes, en raison de son état de vétusté avancé. De nombreux facteurs de dégradation ayant affecté la stabilité du bâtiment et la conservation de son décor et de son mobilier. Après quelques années de recherches et de programmations, un projet de restauration a été élaboré pour un montant qui s’élève aujourd’hui à 13 millions d’euros. Le chantier comprend la restauration complète de la maison-musée, classé au titre des Monuments historiques, et des collections (œuvres et objets d’art) labellisées Musée de France.

Le lieu a été choisi en 2018 comme projet emblématique de la Nouvelle-Aquitaine par la Mission Patrimoine portée par Stéphane Bern. La première étape du chantier, démarrée en septembre 2020 par la mise en sécurité du plafond de la mosquée, s’est achevée en juillet 2021. Depuis l’automne de cette même année, le grand chantier se poursuit dans toute la maison. La salle Renaissance par exemple, qui accueillait les grandes fêtes de l’écrivain, a fait l’objet d’une restauration globale.

Après cinq années de restauration, ce chantier monumental entre dans sa dernière phase de travaux pour offrir au public une réouverture au printemps 2025.