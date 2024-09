5e jour de grève pour les brigades vertes de Charente-Maritime. Et ce jeudi est une journée importante, puisque le directeur et le coordinateur technique de l’Association d’Insertion 17, qui gèrent les brigades vertes, doivent être reçus pour un entretien préalable à leur licenciement. Les salariés grévistes ont décidé de se rassembler ce matin de nouveau sur le parvis de la Maison du département à La Rochelle. Ils se retrouveront ensuite cet après-midi à Pont-l’Abbé-d’Arnoult où sont convoqués les deux salariés, pour leur assurer un comité de soutien. Les brigades vertes dénoncent toujours la gestion de l’association par le bureau et son président, et s’inquiètent pour l’avenir de la structure.