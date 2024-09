La Ville de Rochefort célèbre aujourd’hui les 80 ans de sa libération. C’était le 12 septembre 1944, après quatre ans d’occupation allemande. Une cérémonie militaire est prévue à 11h au Monument aux morts, avec la lecture de discours historiques et d’extraits du journal Le Démocrate du 14 septembre 1944, en présence des enfants des écoles. Une exposition se tient également jusqu’au 20 septembre place Colbert, avec une photo grand format de l’Hôtel-de-Ville pendant l’occupation. Et puis samedi, la place Colbert s’anime avec la présentation de véhicules d’époque et des conducteurs costumés. Une visite guidée du blockhaus de Rochefort sera également proposée.