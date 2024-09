Opération d’évacuation hier matin suite à un incendie au camping Domaine du Zéphir aux Mathes-La Palmyre, près de Royan. Il s’agissait d’un exercice, dans le cadre d’une mesure d’obligation préfectorale annuelle. Cet entraînement a été supervisé par les services de l’État, en lien avec les pompiers, la gendarmerie, les collectivités locales, et la direction de l’établissement. Objectifs : sensibiliser à la culture du risque et tester la chaîne de commandement et la coordination des services dans la gestion d’une crise.

Parce que la Charente-Maritime compte 322 campings, plaçant le département au 2e rang national en nombre d’établissements et en capacité d’accueil, les enjeux de sécurité des personnes et des biens sont majeurs. Aussi, depuis le nouvel arrêté pris par le Préfet en 2023, les campings ont l’obligation d’organiser un exercice d’évacuation une fois par an.

Celui qui a eu lieu ce mercredi matin a été placé sous l’autorité du préfet de la Charente-Maritime Brice Blondel, en lien avec la maire de la communes des Mathes-La Palmyre Marie Bascle, le Service départemental d’incendie et de secours, la gendarmerie, le Conseil départemental de la Charente-Maritime, l’Office National des Forêts, et les dirigeants et vacanciers du camping du Domaine du Zéphir. Après une présentation de l’opération, l’ensemble des acteurs ont reçu les consignes. Puis, l’exercice a été lancé en milieu de matinée, avec la mise en place du Poste de commandement communal à la mairie. Au camping, une alerte a été transmise à l’ensemble des vacanciers qui ont tous été regroupés, dans l’idée de garantir leur sécurité en cas de réel sinistre. Ils ont ensuite été évacués, avant la fin de l’exercice qui s’est terminé à la mi-journée.

Outre la sensibilisation aux alertes et l’apprentissage de la culture du risque, les principaux objectifs de cet exercice étaient de tester l’efficacité de la procédure interne mise en œuvre par l’exploitant du camping et les relations établies avec la mairie, mais aussi la chaîne de commandement et la coordination des services dans la gestion d’une crise d’ampleur comme un feu de forêt ou un phénomène de submersion marine.