Le projet de création d’un établissement thermal à Saint-Jean-d’Angély se poursuit. État et collectivités locales travaillent main dans la main avec la société Valvital pour faire aboutir ce vieux serpent de mer. Mais les choses semblent se concrétiser, et la venue du préfet de région vendredi dernier a permis de confirmer l’engagement de l’État à hauteur de 2,5 millions d’euros. Une ouverture est envisagée pour mars 2028.

C’est lors d’un déplacement en Charente-Maritime vendredi dernier que le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine Étienne Guyot s’est rendu à Saint-Jean-d’Angély pour visiter les futurs thermes de la ville. Le projet porté par la société Valvital est soutenu par l’Etat et les collectivités locales. Un projet majeur et structurant pour le devenir de la ville et du territoire des Vals de Saintonge. Son fort potentiel en matière économique, touristique et de création d’emplois directs et indirects en font une priorité pour envisager une ouverture en mars 2028. Cette visite de terrain a permis au représentant de l’État d’échanger avec les élus locaux et Valviltal, et de mieux cerner les enjeux et mesurer plus finement l’impact d’un tel projet. Le préfet de région a saisi l’occasion de confirmer l’engagement de l’État à hauteur de 500 000 euros pour les études. Et, si le projet se poursuit, l’État le soutiendra à hauteur de 2,5 millions d’euros au total. Il a également annoncé une subvention de 164 000 euros du Fonds vert pour la ville, dans le cadre de son projet de renaturation du site.

Par ailleurs, dans le cadre de son déplacement, le préfet de région Étienne Guyot s’est rendu aux Arènes de Saintes où il a annoncé le déblocage d’1,4 million d’euros pour la restauration du site, patrimoine antique au fort potentiel touristique.