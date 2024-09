Le collège Aliénor-d’Aquitaine du Château-d’Oléron va prochainement adopter un chien de réussite scolaire. Il s’agit de Volt, 7 mois. Un croisé labrador issu d’une portée recueillie à sa naissance par le refuge « Les Amis des bêtes » de Médis, près de Royan. Il devrait prochainement intégrer l’équipe pédagogique de l’établissement, avec plusieurs objectifs : favoriser la réussite et le bien-être des élèves, ou encore, et c’est plus étonnant, lutter contre le harcèlement scolaire. Marine Lescarret est professeure de SVT et sera l’enseignante référente de Volt. On l’écoute :

Afin de concrétiser son projet et financer l’adoption et l’éducation de Volt, l’établissement a lancé un appel aux dons :

Et ce montant minimum est fixé à 2 696 euros. Pour faire un don, rendez-vous sur le site trousseaprojets.fr