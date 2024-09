Le Festival de la fiction de La Rochelle, c’est parti ! Hier soir, la traditionnelle cérémonie d’ouverture au grand théâtre de La Coursive a donné le coup d’envoi de cette 26e édition, qui va voir défiler des stars par dizaine sur le Vieux-Port. Au programme ce mercredi, la projection d’Olympe, une femme dans la Révolution de et avec Julie Gayet, co-réalisé par Mathieu Buisson. L’histoire et le combat d’Olympe de Gouges engagée pour les droits des femmes, qui a fini en prison pour s’être opposée à Robespierre pendant la Terreur en 1793. C’est à découvrir à 14h30 au cinéma Le Dragon. Et puis ce soir la série Murder Club de Renaud Bertrand avec Éric Cantona et Arielle Dombasle à 20h30 au Grand théâtre de La Coursive.