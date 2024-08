De nouvelles mesures de restrictions d’eau en Charente-Maritime. La situation hydrologique dans le département est actuellement favorable, avec une recharge des nappes excédentaire par rapport à la normale, et des débits des cours d’eau importants pour cette période de l’année. Toutefois, la météo marquée par des températures élevées et une absence de pluviométrie appellent à la vigilance. Ainsi, un arrêté préfectoral a été pris concernant les bassins de l’Antenne-Rouzille et du Né, sous-bassins de la Charente, où le seuil de vigilance vient d’être franchi. Il prévoit depuis hier matin des mesures de limitation des prélèvements d’eau pour l’irrigation agricole et les usages domestique.