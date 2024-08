L’antenne Unis-cité de Rochefort recrute des jeunes en Service civique pour la rentrée. L’association dispose de 24 places pour les mois d’octobre à juin afin d’assurer différentes missions solidaires, utiles et concrètes, à raison de 30 heures par semaine et moyennant une indemnité mensuelle de 619 euros. Sandra Pelletier, coordinatrice d’équipe et de projet, nous en dit plus :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/08/service-civique.mp3 Et pour postuler, rendez-vous sur le site uniscite.fr. Des séances d’information sont proposées. À noter que 24 places sont également proposées à Unis-cité Royan et 46 à La Rochelle.