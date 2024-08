Sylvie Marcilly au chevet du Fort Boyard. La présidente du Département de la Charente-Maritime a profité des grandes marées hier pour se rendre au pied du monument, dégagé à marée basse. Avec ses équipes, celle de France Télévision et son vice-président Stéphane Villain, elle a pu constater l’état des fissures sur le fort et les conséquences des assauts de la mer. D’importants travaux doivent démarrer en 2025 pour rebâtir deux ouvrages de protection : le havre d’accostage en 2026, et l’éperon rocheux un an plus tard. Coût de l’opération : 44 millions d’euros.