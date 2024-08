Cyclisme. La première étape du Tour Poitou-Charentes entre Les Gonds et Cognac a été remportée hier après-midi par le Norvégien Fredrik Dversnes. Il a franchi le premier la ligne d’arrivée, après 178km de course qu’il a réalisé en 3h 49 minutes et 10 secondes. Deux Français complètent le podium : Samuel Leroux et Thomas Gachignard. Place ce mercredi à la 2e étape entre Gensac-la-Pallue et Niort, avec près de 182 kilomètres à parcourir pour les engagés.