La rentrée, c’est dans un peu moins de deux semaines. Et si ce n’est pas déjà fait, il est grand temps de penser aux fournitures scolaires. Mais avant de vous ruer dans les rayons des supermarchés, pensez à faire le tri avec vos enfants. À Saint-Jean-d’Angély, la Recyclerie parallèle propose cette année encore une zone de gratuité spéciale fournitures scolaires et de bureau, pour donner et prendre ce que vous voulez. Ce sera samedi matin. Nathalie Barré-Liotard, responsable de l’association, nous en parle :

Et du bon sens aussi… Rendez-vous de 9h à 13h à la Recyclerie parallèle de Saint-Jean-d’Angély, 2 rue des Maréchaux.