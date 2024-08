Prudence en mer et aux abords du littoral charentais. Les grandes marées sont de retour. De forts coefficients sont attendus à partir d’aujourd’hui et jusqu’à vendredi, avec un pic à 108 jeudi matin. Alors que de nombreux touristes et pêcheurs à pied sont attendus sur la côte, et que le temps est plutôt clément, les autorités préfectorales lancent un appel à la prudence. La préfecture maritime de l’Atlantique rappelle les règles de sécurité à respecter et les préconisations d’usage, comme garder sur soi en permanence un moyen de communication d’urgence. En cas de difficulté en mer, il faut composer le 196. L’an dernier, près de 350 personnes avaient dû être sauvées.