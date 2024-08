C’est à partir d’aujourd’hui que doit être versée l’Allocation de rentrée scolaire. En Charente-Maritime, 24 000 familles vont en bénéficier cette année. Ce qui représente un montant total des aides allouées par la Caf de 16,3 millions d’euros.

La Caf de la Charente-Maritime verse l’Allocation de rentrée scolaire à partir de ce mardi 20 août à 24 000 familles, soit pour près de 35 000 enfants scolarisés dans le département, âgés de 6 à 18 ans, pour un montant total des aides de 16,3 millions d’euros. L’ARS est versée automatiquement en une fois. Soumise à condition de ressources, elle est modulée en fonction de l’âge de l’enfant : son montant s’élève à 416,40€ pour les enfants de 6 à 10 ans, à 439,38€ pour les enfants de 11 à 14 ans et à 454,60€ pour les adolescents de 15 à 18 ans. Si vos ressources dépassent légèrement le plafond, il est possible de percevoir une ARS à taux réduit, dégressive en fonction des revenus.

Un coup de pouce important pour les ménages les plus modestes, à deux semaines de la rentrée scolaire. Fin 2022, une étude réalisée auprès de 2 000 familles bénéficiaires de l’ARS, précise qu’un tiers du budget annuel moyen de la scolarité (environ 1.315 € par enfant) est dépensé lors de la rentrée scolaire, pour un montant moyen de 400 €, soit le montant de l’allocation. Ce budget est principalement dédié aux achats de vêtements, à la cantine et aux fournitures scolaires. La moitié des familles bénéficiaires sont monoparentales, dont les trois quarts ne reçoivent pas une contribution aux dépenses scolaires de l’autre parent, en dehors de la pension alimentaire. Sans l’ARS, 2 familles sur 3 auraient davantage dû réduire leurs autres dépenses, mais aussi limiter les achats pour la rentrée, ou renoncer aux activités extrascolaires.