Une quantité importante de drogue et une centaine de milliers d’euros en espèces ont été découverts cachés sous un arbre dans la forêt de Suzac à Saint-Georges-de-Didonne, près de Royan. C’est un promeneur qui est tombé dessus le 7 juillet dernier, avec un détecteur de métaux. Il a trouvé des bidons cachés sous un arbre mort, contenant plus de 172 000 euros, plus de 5 kilos de résine de cannabis, 540 grammes de cocaïne et deux armes de poing. Une surveillance policière a aussitôt été mise en place, et un homme a été interpellé lundi dernier, alors qu’il était venu cacher de l’argent. Déjà connu défavorablement de la justice, ce Royannais de 65 ans a été placé en détention.