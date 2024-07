Les infirmiers de Charente-Maritime de plus en plus nombreux à se former à la rédaction des certificats de décès. Autorisés depuis avril dernier à accomplir cette nouvelle mission, dans le cadre d’une généralisation de l’expérimentation à l’ensemble du territoire français, ils peuvent donc désormais se substituer aux médecins dans certains cas. Cette nouvelle prérogative a permis la signature d’un premier certificat fin juin. Une trentaine d’infirmiers sont déjà formés, et plus de 200 sont inscrits à la formation gratuite mise en place par l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Fabrice Brivady est président de la Fédération nationale des infirmiers de la Charente-Maritime. Il parle d’une véritable avancée pour la profession :

Et cette expérimentation a de grandes chances d'aboutir à la pérennisation de cette nouvelle prérogative pour les infirmiers.