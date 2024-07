Anne-Laure Babault retire sa candidature sur la 2e circonscription de la Charente-Maritime. Poussée vers la sortie, et victime de menaces et de violences sur les réseaux sociaux, notamment du Front populaire, la députée sortante de la majorité présidentielle, qui est arrivée 3e dimanche dernier, renonce finalement à se maintenir au second tour qui a lieu dimanche. Toutefois, elle ne donne aucune consigne de vote, préférant laisser ses électeurs voter « selon leur conscience », écrit-elle, amère, dans un communiqué publié ce matin. Et de préciser : « c’est le cœur lourd que je retire ma candidature après une analyse fine des reports de voix ». Désormais, le candidat du Nouveau front populaire Benoît Biteau, qui est arrivé 2e au premier tour, est seul face à la candidate du Rassemblement national Karen Bertholom.