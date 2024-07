Convivial’Été revient pour une nouvelle édition dans le centre-ville de Marennes. Cet évènement festif et populaire, fortement plébiscité par les habitants et les touristes, est devenu un marqueur fort pour la cité ostréicole. Quatre soirées sont prévues cet été : deux en juillet et deux en août. La première a lieu ce vendredi pour le coup d’envoi des grandes vacances. Françoise Lucas, adjointe au maire en charge de la démocratie locale, nous en parle :

Des concerts sont également au programme avec ce vendredi Vol de nuit, le 19 juillet avec le Duo Résonne, le 2 août avec Dune cover, et le 16 août c’est un karaoké géant qui sera proposé en clôture.