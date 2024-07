Deux candidats arrivés en 3e position en Charente-Maritime ont également décidé de se retirer. C’est le cas d’Anne Brachet du Nouveau front populaire dans la 5e circonscription de Royan-Ouest. Elle se désiste en faveur du député sortant soutenu par la majorité présidentielle Christophe Plassard qui est arrivé 2e derrière Aymeric Mongelous du RN. Elle refuse de voir, je cite, « l’extrême droite au pouvoir pour la première fois depuis 1940 ».

Et puis, dans la 3e circonscription de Saintes/Saint-Jean-d’Angély, le député sortant de la majorité présidentielle Jean-Philippe Ardouin a fait savoir hier qu’il se désistait en faveur du candidat du NFP Fabrice Barusseau arrivé 2e derrière Stéphane Morin du RN. Avec le report des voix, le candidat de la gauche est donc logiquement assuré d’être élu. On l’écoute :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/barusseau.mp3 Fabrice Barusseau qui tiendra deux réunions de campagne demain soir à 18h à la salle Saintonge à Saintes, et jeudi à 19h dans la cour du cloître de l’Abbaye royale de Saint-Jean-d’Angély.

Pas de triangulaire donc dans les 2e, 3e et 5e circonscriptions de la Charente-Maritime. Et non plus dans la 4e circonscription de Royan-Est, puisque c’est un duel qui s’annonce entre Pascal Markowsky du RN arrivé en tête avec 45,21% des voix, devant le député sortant de la majorité présidentielle Raphaël Gérard 27,95%. Raphaël Gérard qui appelle à un front républicain pour battre l’extrême droite.