À Surgères, le Comité des fêtes organise les Marchés d’Hélène vendredi 12 juillet et vendredi 9 août, de 17h à 23h. Tous les étés, Surgères ouvre son centre-ville uniquement aux piétons. Vous aurez le plaisir de flâner et découvrirez des artisans locaux de tous horizons, animations, jeux pour enfants, stand de maquillage, restauration, chichis, glaces et bien d’autres. Sur place : animation musicale déambulatoire avec la chanteuse Stéphanie Dufaitre, la banda surgèrienne Les Verres luisants, et le clown Valezic. Renseignements au 06 75 11 98 90 ou au 05 46 34 72 11.