À Saint-Julien-de-l’Escap, l’ACCA et le Foyer rural organisent leur 20e randonnée pédestre nocturne avec repas par étapes samedi 20 juillet, avec un départ de 19h à 20h30. Aucune inscription sur place. Tarif adulte 15€ et 7€ pour les enfants de moins de 12 ans. Inscription, avant le 13 juillet, en envoyant un chèque à l’ordre du « Foyer Rural » chez Maryse Texier, 9 les justices 17400 Saint Julien De L’Escap. Prévoir des chaussures adaptées, lampes, verres et couverts. Renseignements au 05 46 32 44 28 ou au 06 37 49 46 35.