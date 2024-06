Olivier Falorni reçoit le soutien de Bernard Cazeneuve. Le député sortant de La Rochelle, qui se revendique désormais divers gauche, et non plus de la majorité présidentielle, anime ce soir une réunion publique avec l’ancien Premier Ministre de François Hollande. Une réunion sur le thème du rassemblement républicain face aux extrêmes. C’est à 20h30 à la salle multiculturelle Le Cube de Puilboreau.