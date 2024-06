Après la dissolution de l’Assemblée nationale, les communes s’activent à la hâte pour l’organisation des élections législatives des 30 juin et 7 juillet. Préparer les bureaux de vote, le matériel, et trouver le personnel à la veille des premiers départs en vacances et d’un été qui s’annonce chargé en animations, avec notamment les Jeux olympiques de Paris… Le pari est osé. En Charente-Maritime, certaines communes ont dû se réorganiser et s’adapter.

En effet, c’est le cas de la Ville de Surgères qui a dû revoir l’installation de certains bureaux de vote. Quatre précisément, du n°2 au n°5. Habituellement situés au Castel park, ils seront exceptionnellement installés dans la halle du club de tennis qui a donné son accord. La salle du Castel park étant réservée et indisponible à ces dates pour cause d’animations. Les électeurs concernés devront donc se rendre rue du Stade, face à l’entrée principale du stade de rugby Jean-Baptiste Filippi. La Ville précise que le bureau de vote n°1 reste situé à la mairie.

À La Tremblade, ce qui préoccupe la municipalité, c’est le manque d’assesseurs disponibles les 30 juin et 7 juillet prochains. Elle a donc lancé un appel à bénévolat à ses habitants qui doivent être majeurs et inscrits sur les listes électorales, afin d’accomplir cette mission. Mission qui consiste entre autres à veiller au bon déroulement du scrutin, sous la responsabilité du président du bureau de vote, c’est-à-dire vérifier l’identité des électeurs, faire signer les listes d’émargement, gérer les procurations, ou encore participer au dépouillement. Les candidatures sont à envoyer par mail avant ce jeudi 20 juin inclus à etat.civil@la-tremblade.com, en indiquant ses nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse et numéro de téléphone.

La Ville de La Rochelle recherche également des assesseurs. Pour les inscriptions, contactez le 05 46 51 51 38.