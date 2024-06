Législatives 2024 : Renaissance appelle au désistement des candidats Les Républicains sur les 2e et 4e circonscriptions de la Charente-Maritime. Le bureau départemental du parti macroniste, qui soutient les cinq députés sortants de la majorité présidentielle, enjoint le maire de Rochefort Hervé Blanché et la conseillère municipale de Royan Céline Drouillard à se ressaisir, et à se désister publiquement avant le 1er tour le 30 juin, en faveur d’Anne-Laure Babault et Raphaël Gérard. Anne-Laure Babault, candidate du Modem sur Rochefort-Aunis, qui redoute en effet un éparpillement des voix chez les électeurs de la droite et du centre-droit, au risque de laisser filer les extrêmes au second tour. On l’écoute :

Anne-Laure Babault qui n’est pas très rassurée à l’approche du premier tour, mais qui espère tout de même un sursaut républicain et démocrate des électeurs :

Pendant cette campagne, Anne-Laure Babault compte bien capitaliser sur son bilan, après deux ans de mandat. Elle va pouvoir compter sur un soutien de poids, avec la venue cet après-midi du Garde des sceaux Éric Dupont-Moretti. Ce dernier qui a prévu une déambulation et du porte-à-porte dès 17h à Rochefort, avant une réunion publique à 19h30 au Salon du parc à Fouras.