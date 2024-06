Plus de 200 personnes se sont mobilisées hier soir sur le Vieux-Port de La Rochelle pour faire barrage à l’extrême droite. À l’appel de plusieurs organisations syndicales et associatives de gauche, des rassemblements ont eu lieu un peu partout en France, au lendemain de la victoire du Rassemblement national aux élections européennes qui a conduit le président Emmanuel Macron à proclamer la dissolution de l’Assemblée nationale. Objectif : appeler à l’union des forces de gauche pour les prochaines élections législatives qui auront lieu dans moins de trois semaines, le 30 juin pour le premier tour, et barrer la route au RN qui n’a jamais été aussi proche d’accéder au pouvoir. À La Rochelle, des militantes de l’association Osez le féminisme 17 le collectif Nous toutes figuraient parmi les manifestants, mais aussi la CGT qui appelle à une intersyndicale demain mercredi.