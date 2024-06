À Saint-Jean-d’Angély, Vals de Saintonge communauté relance son programme « Nageurs citoyens ». Pour la 3e année consécutive, l’intercommunalité propose aux jeunes de 13 à 18 ans de se former aux gestes de secours face aux risques de noyades accidentelles dont le nombre reste encore élevé en France.

Dans le but de former les jeunes de 13 à 18 ans aux gestes de secours essentiels face aux risques de noyades, le programme « Nageurs Citoyens » porté par Vals de Saintonge Communauté est de nouveau mis en place dans les piscines du territoire. Cette initiative vise à renforcer la sécurité aquatique des jeunes, tout en développant des compétences sportives et citoyennes sur le territoire. Un besoin de plus en plus important. Selon les statistiques nationales, seulement 30 % des Français ont déjà reçu une formation aux premiers secours. De plus, le nombre de noyades accidentelles reste élevé depuis plusieurs années, avec une incidence plus marquée chez les adolescents et les adultes en milieu naturel, et chez les enfants de moins de 6 ans dans les piscines privées. Aussi, le recrutement de professionnels qualifiés pour la surveillance et le sauvetage devient de plus en plus difficile pour les employeurs publics et privés. Une tendance qui s’est accentuée depuis la crise sanitaire.

Ce programme de prévention anti-noyades, entièrement gratuit, vise à encourager et sensibiliser les jeunes face à ces enjeux. Il est composé d’un minimum de 4 séances d’une heure et d’une épreuve finale. La formation est assurée par les maîtres-nageurs de Vals de Saintonge Communauté et du Nautic Club Angérien du 8 juillet au 28 août, dans les différentes piscines du territoire qui rouvrent à partir de ce mercredi.

Les six piscines d’été des Vals de Saintonge qui rouvrent donc aujourd’hui. À noter que le Centre aquatique Atlantys de Saint-Jean-d’Angély sera fermé du 24 juin au 7 juillet pour sa vidange sanitaire obligatoire afin de préparer la saison estivale. Réouverture prévue le 8 juillet à 10h.