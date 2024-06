L’inauguration hier à Rochefort du restaurant Les Terrasses du Transbordeur. Une nouvelle table qui propose une cuisine à base de produits locaux et de saison, avec surtout une vue unique et imprenable sur le dernier pont Transbordeur de France.

C’est une nouvelle saison qui démarre pour le site du Transbordeur dont la nacelle, qui embarque plus de 100 000 passagers chaque année, a repris ses traversées entre Rochefort et Échillais, reliant les deux rives du Grand Site Estuaire de la Charente-Arsenal de Rochefort. Une saison 2024 aux accents particuliers. Si la Maison du Transbordeur côté Échillais propose une nouvelle exposition temporaire consacrée au créateur du pont Ferdinand Arnodin, la rive rochefortaise reçoit le plus grand changement pour ce site touristique majeur, à savoir un accueil qui comprend une billetterie et une boutique, mais aussi, et surtout, au-dessus de cet ensemble de 320 m² à l’architecture soignée, une terrasse de 240 m² offrant une vue unique sur le dernier Pont Transbordeur de France, chef d’œuvre et témoignage vivant de l’architecture métallique du début du 20ème siècle. Au cœur du 21ème Grand Site de France, Les Terrasses du Transbordeur offrent au public bien plus qu’une vue imprenable sur l’édifice. Ce nouvel espace, conçu par le cabinet d’architectes nantais TICA, abrite également les locaux administratifs du site, ainsi qu’un restaurant éco-responsable dont la carte façon bistrot propose des plats à base de produits locaux et de saison. Une formule conçue, tout comme l’architecture du bâtiment, dans le respect de l’esprit des lieux. Le chantier a coûté 2,1 millions d’euros.