La guinguette estivale de Surgères reprend du service. À partir de vendredi, il sera de nouveau possible de profiter de ce lieu atypique, situé au bord de la Gères. Plusieurs restaurateurs locaux vont se relayer tout l’été pour proposer une cuisine savoureuse, accompagnée d’une ambiance musicale pour apprécier la dégustation, le cadre et bien sûr se déhancher. Et c’est Mathilde Fumeron de la Ferme de Prélide à Saint-Pierre-la-Noue qui ouvre le bal vendredi soir. On l’écoute :

Ouverture à partir de 17h. Concert de 19h à 22h30. La guinguette de Surgères sera ouverte jusqu’au 31 août les mardis et mercredis midi, les jeudis, samedis et dimanches midi et soir, et le vendredi soir. Fermetures exceptionnelles les 20 et 30 juin, et le soir du 6 juillet.