Le retour des zones bleues ce week-end à Royan. À partir du samedi 1er juin, la Ville reconduit pour la 4e année consécutive ce stationnement réglementé qui permet une meilleure rotation des véhicules, notamment dans les rues commerçantes. La mesure sera valable pendant toute la période estivale jusqu’au 30 septembre. Une aubaine à l’approche de l’été, synonyme d’augmentation de la population en raison de l’afflux touristique.

Une zone bleue a été mise en place en 2021 dans certains quartiers de la Ville. Ce dispositif gratuit et limité dans le temps permet aux véhicules d’avoir une meilleure rotation, plus particulièrement sur les voies commerçantes. Pour la quatrième année, la municipalité de Royan reconduit ce stationnement réglementé, du 1er juin au 30 septembre. Les horaires de la zone bleue vont de 9h à midi et de 14h à 18h.

Dans le quartier du centre-ville, les secteurs concernés sont la place Charles-de-Gaulle, le boulevard Briand, la rue Alsace Lorraine, la rue Gambetta, et le boulevard de la République. La limitation de stationnement est de 1h30.

Le quartier de Pontaillac, quant à lui, est limité à 1h de stationnement, de 9h à 12h et de 14h à 19h, toute l’année.

Pour pouvoir stationner en zone bleue, un macaron est à retirer au Service de la Police Municipale de Royan, 80 Avenue de Pontaillac.

Lors de l’attribution de la vignette, il faut présenter la carte grise du véhicule au nom du demandeur ou du commerce, et un justificatif de domicile de moins de trois mois au nom du propriétaire du véhicule.

Ces zones excluent 30 places de livraison et de Carte Mobilité Inclusion mention stationnement pour personnes handicapées.