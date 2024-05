Les Charentais-Maritimes Emma Chollet et Nicolas Éveillé participeront l’année prochaine au 4L Trophy. Un raid solidaire dans le désert marocain en Renault 4, réservé aux jeunes de 18 à 28 ans. Elle a 19 ans et suit des études en école d’infirmière à Rochefort. Lui a 20 ans. Il est aussi étudiant pour devenir responsable de chantier dans le bâtiment et les travaux publics. Il nous dit pourquoi, lui et sa future co-pilote, se sont lancés dans cette aventure :

Actuellement, Nicolas et Emma passent leurs week-ends à retaper une vieille 4L qui les conduira sur les routes du raid :

Mais le plus difficile n’est pas là. Il faut encore trouver des partenaires qui acceptent de financer leur projet, afin de boucler le budget qui s’élève à 15 000 euros :

Chaque mécène peut avoir son logo sur la 4L d’Emma et Nicolas qui circulera à La Rochelle et alentour pendant les prochains mois de préparation, avant le coup d’envoi du 4L Trophy. Le raid de 6 500km entre Biarritz et Marrakech aura lieu du 18 février au 2 mars 2025.