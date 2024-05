Le coup d’envoi hier de la Semaine de l’autonomie en Charente-Maritime. Jusqu’à vendredi, le Conseil départemental propose une série d’actions et d’animations pour présenter les dispositifs d’accompagnement des 83 000 habitants âgés de plus de 75 ans et en situation de handicap pour une vie autonome et en bonne santé. Le premier évènement a eu lieu hier au Palais des congrès de Royan avec l’organisation d’un forum avec des stands liés à l’activité physique, au bien-être ou encore à l’amélioration de l’habitat. Le Département vient de voter récemment une enveloppe de 221 millions d’euros en faveur de la prise en charge des personnes âgées et handicapées.